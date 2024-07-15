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«Я бы за это расстреливал»: Владимир Соловьев обругал губернаторов за вранье в отчетах об атаках БПЛА

В последнем эфире на своем канале известный российский телеведущий Владимир Соловьев активно обсудил действия правительства России в контексте оборонного кризиса.

dzen.ru

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В последнем эфире на своем канале известный российский телеведущий Владимир Соловьев активно обсудил действия правительства России в контексте оборонного кризиса.

Соловьев резко высказался против текущего подхода властей к управлению кризисной ситуацией, особенно касательно сбитых беспилотников и защиты населенных пунктов.

Соловьев указал на проблему верификации официальных сообщений о сбитии беспилотников, подчеркнув, что многие из них все же достигают своих целей, вопреки заявлениям. Он критиковал региональные власти за отсутствие эффективных мер защиты, таких как защитные сети и баллоны, что могло бы помочь предотвратить атаки.

Соловьев также осветил ситуацию в Таганроге и Брянской области, приводя их в примеры неэффективного регионального управления, особенно в контексте электроснабжения и защиты от беспилотников. Он выразил беспокойство по поводу утаивания информации, утверждая, что это только ухудшает общую картину.

Телеведущий также не обошел стороной широкие социально-экономические проблемы, стоящие перед страной. Он критически оценил неэффективность национализации и уровень инвестиций, указывая на их влияние на углубление экономического кризиса, а также рассмотрел вопросы, связанные с выплатами по страховым полисам и обогащением крупных нефтегазовых компаний.

Заканчивая свое обращение, Владимир Соловьев выразил глубокую озабоченность по поводу будущего России в условиях СВО и глобальных вызовов, подчеркивая необходимость усиления прозрачности и ответственности на всех уровнях власти для защиты стабильности и суверенитета государства.

Соловьев призывал к открытому обсуждению стратегий обороны и социально-экономической политики, подчеркивая важность активного участия общественности в этом процессе, что вызвало значительный резонанс среди аудитории.

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