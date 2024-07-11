В последнем выпуске своей программы «Полный контакт» телеведущий Владимир Соловьев эмоционально обсудил проблему атак беспилотников на российские регионы, выразив возмущение недостаточными мерами защиты.

Соловьев, известный своими прямыми высказываниями, использовал резкие слова, критикуя тех, кто отвечает за безопасность важных объектов, за их неспособность предотвратить такие атаки.

Соловьев жестко критиковал действия ответственных лиц, подчеркивая, что отсутствие эффективных мер приводит к серьезным последствиям, таким как возгорания и отключения электроэнергии. «Что это за отбитая атака, если мы теряем электроснабжение и страдаем от пожаров?» — риторически спрашивал он в эфире.

Журналист также указал на регулярность подобных инцидентов в течение последнего года и выразил мнение, что решение проблемы кажется проще, чем постоянные оправдания после каждой атаки. Соловьев особо подчеркнул ситуацию в городах, где из-за атак жители оставались без света, что, по его мнению, является явным примером бездействия, сообщает «Царьград».

Реакция на его слова не заставила себя ждать. Роман Алехин, социальный аналитик и военный волонтер, подчеркнул в своем Telegram-канале, что ситуация с беспилотниками демонстрирует не только технические, но и системные проблемы. Алехин обратил внимание на отсутствие действий со стороны крупных корпораций, которые могли бы вложить средства в создание защитных систем, но предпочитают избегать ответственности.

«Возможно, кто-то выигрывает от отсутствия должной защиты», — заявил Алехин, предполагая, что некоторым экономическим силам выгодно поддерживать текущее положение вещей. Он также предложил налаживать четкие правила, которые заставят бизнес работать на благо общества и государства, или перейти к радикальным мерам, таким как национализация.

Соловьев и Алехин оба выразили обеспокоенность по поводу необходимости прозрачности и честности в информировании граждан о реальном положении вещей, подчеркивая, что правда имеет решающее значение для доверия населения к власти и мерам безопасности.