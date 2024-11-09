Конфликт на Украине, который продолжается уже свыше двух с половиной лет, вызывает разные прогнозы относительно его окончания.

Президент РФ Владимир Путин отмечает сложность точного прогноза завершения, подчеркивая, что многое зависит от действий Североатлантического альянса. Глава Украины Владимир Зеленский надеется на возможное достижение мира в следующем году. Президент Беларуси Александр Лукашенко сомневается в реалистичности этого прогноза. Командир спецназа Алаудинов уверенно говорит о скором окончании операции, ссылаясь на религиозные тексты и текущую мировую обстановку.

Депутат Государственной думы Александр Бородай выразил мнение, что необходимо готовиться к затяжной борьбе, а экс-депутат Олег Царев объясняет длительность конфликта экономическими факторами.