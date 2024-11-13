«А большая война ждет впереди»: президенты Путин, Зеленский и Лукашенко предсказали дату окончания СВО

Специальная военная операция на Украине продолжается уже более двух с половиной лет, и вопрос о сроках ее завершения остается открытым.

На фоне приближающихся выборов президента США, которые пройдут 5 ноября 2024 года, политические и военные аналитики выдвигают различные предположения. Мы собрали ключевые прогнозы и мнения мировых лидеров, военных и аналитиков, чтобы понять, как они видят дальнейшее развитие конфликта.

Россия: позиция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин отмечает, что прогнозировать сроки окончания конфликта — задача трудная и порой бесполезная. Он также подчеркнул, что российская армия становится более боеспособной и технологичной. Путин заявил, что Россия готова к продолжению противостояния, добавив, что окончание конфликта будет зависеть от «усталости» НАТО.

Украина: прогноз Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что оставшиеся месяцы 2024 года могут стать поворотными в вопросах мира. По его словам, решительные шаги могут обеспечить завершение конфликта уже к 2025 году, что, по его мнению, обеспечит долгожданную стабильность.

Беларусь: взгляд Александра Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко скептически отнесся к прогнозам о скором завершении боевых действий, утверждая, что в 2024 году война точно не закончится. Лукашенко выразил сомнение в оценках Зеленского, назвав их желаемым, но не реальным прогнозом.

Российские эксперты и военные: разнообразные перспективы

Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», считает, что завершение военных действий может наступить уже к концу 2024 года. По его словам, на это повлияют выборы в США и события на Ближнем Востоке.

Александр Бородай, депутат Госдумы, предполагает, что России предстоит долгий период борьбы, и не исключает, что конфликт затянется.

Александр Коц, военный корреспондент, убежден, что Запад продолжит поддерживать Украину и будет привлекать дополнительные силы в случае необходимости.

Михаил Звинчук, аналитик и создатель телеграм-канала «Рыбарь», считает, что текущий конфликт — лишь часть более глобального противостояния вокруг России, которое может продлиться еще более десяти лет.

Василий Дандыкин, капитан в запасе, полагает, что 2025 год может принести предпосылки для завершения боевых действий, особенно учитывая тяжелое положение ВСУ.

Взгляд лидеров других стран

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, заявил, что вероятное окончание конфликта может произойти в ближайшее время.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии, назвал январь 2025 года возможной датой завершения, опираясь на доступную информацию.

Радослав Сикорский, премьер-министр Польши, считает, что конфликт прекратится, когда Путин придет к выводу, что не может победить «приемлемой ценой».

Прогнозы мировых лидеров и экспертов варьируются от скорого завершения до многолетней перспективы. Некоторые надеются на перемены после выборов в США, другие считают, что конфликт еще далек от завершения. Финальный исход будет зависеть от политических решений, готовности сторон к диалогу и изменений на международной арене.

