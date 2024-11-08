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«А большая война еще впереди»: Владимир Путин, Зеленский и Лукашенко предсказали дату окончания СВО

Военные действия на территории Украины длятся у...

rutube.ru

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Военные действия на территории Украины длятся уже более двух с половиной лет, и мировое сообщество с напряжением следит за возможными сроками окончания конфликта.

Ожидается, что президентские выборы в США, назначенные на 5 ноября, могут оказать значительное влияние на дальнейший ход событий. Мировые лидеры, политики и военные эксперты высказывают различные мнения о вероятности завершения боевых действий, но их прогнозы разнятся от оптимистичных до крайне осторожных.

Президент России Владимир Путин: «Определять сроки — контрпродуктивно»

Президент Владимир Путин утверждает, что пытаться обозначить конкретные сроки завершения конфликта — это сложная и контрпродуктивная задача. Российская армия, по его словам, продолжает совершенствоваться и наращивать боеспособность. Он также отметил, что готовность НАТО к прекращению военных действий остаётся открытым вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский: «У нас есть шанс на мир к 2025 году»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение конфликта в ближайшие месяцы, обозначив 2025 год как возможную дату достижения мира и долгосрочной стабильности. По его словам, текущая ситуация на фронте позволяет Украине предпринимать решительные шаги в этом направлении.

Позиция Беларуси: «Конец войны в этом году маловероятен»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сдержанно комментирует сроки окончания войны, указывая, что конфликт не завершится в ближайшие месяцы. По его мнению, заявления Зеленского о достижении мира в 2025 году больше похожи на «желания» и не опираются на реальное положение дел.

Экспертные мнения и прогнозы

Мнения экспертов относительно сроков завершения конфликта также разделились. Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, считает, что специальная военная операция может завершиться в текущем году. Депутат Госдумы Александр Бородай уверен, что военные действия потребуют ещё долгого и упорного противостояния. Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев полагает, что экономические решения, принятые российскими властями, также влияют на продолжительность конфликта.

Прогнозы западных лидеров и представителей НАТО

Премьер-министр Польши Радослав Сикорский и командующий НАТО в Европе Кристофер Каволи придерживаются мнения, что конфликт завершится тогда, когда Россия достигнет «неприемлемой цены» за продолжение боевых действий. В то же время представители Грузии и Словакии, включая премьера Ираклия Кобахидзе, предполагают, что конфликт может завершиться в начале следующего года, исходя из «конкретной информации и логических выводов».

Будущее конфликта: новые вызовы и точки напряжения

По мнению военного аналитика Михаила Звинчука, конфликт на Украине может завершиться с промежуточным результатом, после чего последует новый виток напряженности на постсоветском пространстве. На фоне роста русофобии в ряде стран и усиления геополитических противоречий в Прибалтике, Приднестровье и Южном Кавказе можно ожидать, что конфликтные ситуации в ближайшие годы будут только нарастать.

Мировые лидеры и эксперты предлагают разные взгляды на будущее конфликта на Украине. Ожидаемые выборы в США, возможные изменения в экономике и социальной политике стран НАТО, а также внутриполитические процессы на Украине будут играть важную роль в формировании дальнейшего сценария. Однако предсказать конкретные сроки окончания войны сегодня представляется крайне сложной задачей.

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