Военные столкновения на Украине, продолжающиеся уже свыше двух лет, вызывают оживлённые обсуждения среди мирового сообщества. Специалисты и лидеры разных стран делают прогнозы о возможных сроках окончания конфликта, хотя точные даты остаются неопределёнными.

Президент России Владимир Путин указывает на сложности в установлении конкретных временных рамок и характеризует российские войска как одни из наиболее современных и способных. «Спрашивайте у НАТО, когда им надоест с нами воевать», — заявляет Путин, подчеркивая готовность России к длительному противостоянию.

Президент Украины Владимир Зеленский выражает надежду на перемирие и стабильность к концу 2025 года. Он убеждён, что текущие военные условия могут способствовать принятию ключевых решений для мирного разрешения.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, считает нереалистичным устанавливать точные сроки окончания конфликта в ближайшее время.

Апти Алаудинов, замглавы военно-политического управления российской армии, предсказывает завершение операции в текущем году, ссылаясь на внешние факторы, включая американские выборы и ситуацию на Ближнем Востоке.

Александр Бородай, депутат Госдумы России, прогнозирует долгосрочные боевые действия: «Придется воевать долго и до конца.»

Олег Царев, экс-депутат Верховной Рады Украины, предполагает продолжение войны из-за решений украинского Центробанка о хранении активов за рубежом.

Александр Коц, военкор, и Михаил Звинчук, военный аналитик, указывают на потенциал для более широкого регионального конфликта, охватывающего не только Украину, но и другие страны.

Василий Дандыкин, военный эксперт, выражает мнение о возможном завершении войны в 2025 году, несмотря на текущее напряжение.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, и Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии, считают, что война может закончиться уже в начале следующего года.

Радослав Сикорский, премьер-министр Польши, и Кристофер Каволи, командующий ВС НАТО в Европе, подчеркивают сложности и необходимость продолжения поддержки Украины.

Мнения этих влиятельных фигур подчёркивают глубокую неопределённость и многоаспектность текущей ситуации, делая любые прогнозы крайне условными.