«А большая война еще впереди»: Путин, Зеленский и Лукашенко прогнозируют дату окончания СВО

Продолжительный конфликт на Украине, уже превысивший два с половиной года, остаётся в центре внимания международного сообщества.

Особенное значение имеют предстоящие президентские выборы в США, запланированные на 5 ноября 2024 года, поскольку многие аналитики и политики предполагают, что они могут сыграть ключевую роль в разрешении или продолжении противостояния. На основе заявлений влиятельных мировых фигур и экспертов мы попытались собрать мнения о возможных сценариях развития ситуации.

Стратегическая неопределённость России

Президент России Владимир Путин подчёркивает сложность установления конкретных сроков для завершения конфликта. Он отмечает, что такие оценки могут быть контрпродуктивными, учитывая текущие военные и технологические успехи России. Путин также перенаправляет вопрос о конце войны на Запад, указывая на готовность России действовать в соответствии с развивающимися обстоятельствами.

Оптимистичные оценки Украины на фоне войны

Владимир Зеленский, президент Украины, выражает осторожный оптимизм относительно возможности достижения мира. Он считает, что последние месяцы 2024 года могут стать решающими в инициировании процессов, которые приведут к долгосрочной стабильности и миру, возможно, уже к 2025 году.

Скептицизм Беларуси по поводу скорого мира

Александр Лукашенко, президент Беларуси, выражает сомнение в скором завершении военных действий. Он считает, что надежды на мир в ближайшем будущем являются не более чем желанием Зеленского, не подкреплённым реальными возможностями и обстоятельствами.

Долгосрочная перспектива России

Внутри России мнения также расходятся. Апти Алаудинов и Александр Бородай подчёркивают необходимость продолжения борьбы, предсказывая долгосрочное противостояние. В то же время Олег Царёв указывает на финансовые аспекты, которые, по его мнению, мешают быстрому разрешению конфликта.

Международный взгляд на ситуацию

Мировые лидеры, такие как Роберт Фицо, Ираклий Кобахидзе и Радослав Сикорский, предлагают различные сценарии, варьирующиеся от краткосрочного завершения войны до условий, при которых Россия могла бы считать свою миссию выполненной. Все они сходятся в том, что ближайшие месяцы станут ключевыми для определения будущего Украины.

Анализ от военных экспертов

Михаил Звинчук и Василий Дандыкин выделяют потенциал для затяжного конфликта, который может перерасти в новые геополитические столкновения. Они подчёркивают, что нарастающая напряжённость в различных регионах может привести к новым конфликтам, что делает перспективу мира на Украине частью более широкой глобальной проблематики.

Вопросы о завершении военного конфликта на Украине остаются открытыми, с многочисленными мнениями и анализами, предоставляющими широкий спектр возможных сценариев. Мировые и региональные лидеры, а также военные эксперты продолжают обсуждать и оценивать ситуацию, при этом консенсус кажется далёким. Однако все согласны, что следующие несколько месяцев могут сыграть решающую роль в определении будущего региона.