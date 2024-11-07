Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«А большая война еще впереди»: Путин, Зеленский и Лукашенко предсказали дату завершения СВО

Военные действия на территории Украины продолжа...

kremlin.ru

Подписаться в Telegram

Военные действия на территории Украины продолжаются уже более двух с половиной лет, и мнения о сроках их завершения заметно расходятся.

Грядущие выборы президента США, которые состоятся 5 ноября, могут оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации. Мировые лидеры и аналитики делятся прогнозами, однако единого взгляда нет. Ниже приведены позиции ключевых фигур, их прогнозы и ожидания относительно будущего этого конфликта.

Владимир Путин: готовность к продолжению

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что устанавливать сроки окончания боевых действий сложно и, возможно, контрпродуктивно. Он отметил, что российская армия становится все более технологичной и боеспособной. По его словам, дальнейший ход событий зависит от того, когда страны НАТО решат прекратить поддержку Украины.

Владимир Зеленский: надежда на мир до 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский выражает осторожный оптимизм. Он считает, что значительные изменения могут произойти уже в октябре, ноябре или декабре этого года и что война может завершиться до конца 2025 года. Он подчеркивает, что ближайшие месяцы могут стать определяющими на пути к миру.

Александр Лукашенко: критика прогноза Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко скептически относится к прогнозу Зеленского, утверждая, что быстрый исход маловероятен. Лукашенко охарактеризовал оптимистичные заявления украинского лидера как «просто пожелания», не подкрепленные реальными шагами.

Апти Алаудинов: завершение в 2024 году

Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», уверен, что конфликт завершится уже в этом году. Ссылаясь на предсказания из Священного Писания, он предполагает, что выборы в США и ситуация на Ближнем Востоке могут ускорить завершение боевых действий.

Александр Бородай: долгий путь до победы

Депутат Госдумы Александр Бородай считает, что военные действия могут затянуться. По его мнению, России предстоит долгий и сложный путь к победе, несмотря на возможные перемирия и паузы.

Олег Царев: экономические аспекты

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев связывает затяжной характер конфликта с экономическими аспектами. Он утверждает, что, если бы российские активы не хранились в недружественных странах, боевые действия могли бы завершиться быстрее.

Александр Коц: перспектива долгосрочного конфликта

Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц настроен пессимистично, считая, что Запад вложил слишком много ресурсов в поддержку Украины, чтобы отказаться от своей стратегии. Он прогнозирует возможное расширение конфликта и проведение аналогии с советско-финской войной 1940 года.

Михаил Звинчук: новый виток конфликтов

Военный аналитик Михаил Звинчук считает, что даже после окончания нынешнего конфликта возможен новый крупный кризис. Он отмечает, что вокруг России формируются очаги напряженности, такие как Прибалтика, Южный Кавказ и Центральная Азия, которые могут создать новые угрозы в будущем.

Роберт Фицо: надежда на скорое завершение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что есть высокая вероятность завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Он надеется на скорое достижение соглашения между сторонами.

Ираклий Кобахидзе: завершение к середине 2025 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предполагает, что конфликт завершится в начале или середине 2025 года, основывая свои прогнозы на анализе информации и логических выводах.

Радослав Сикорский: ожидание высоких издержек для России

Премьер-министр Польши Радослав Сикорский считает, что Россия остановится только тогда, когда издержки продолжения конфликта станут для нее неприемлемыми.

Прогнозы о сроках окончания конфликта на Украине разнообразны: одни политики уверены в его скором завершении, другие говорят о затяжной борьбе. Грядущие выборы в США, изменения в Украине и международные события могут оказать значительное влияние на будущее этого конфликта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

день назад

В Татарстане в полтора раза вырос спрос на складные смартфоны

дезинсекция от тараканов в москве dezinfekciya mcd

Новости Казани

день назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

требуется повар шашлычник в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

час назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости Казани

день назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Казани

день назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксирован вирус Коксаки

Новости Татарстана

15 часов назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан
Лонгриды
2 дня назад

Эксперты спрогнозировали рост цен на топливо в Татарстане — что будет дальше?

Эксперты разъяснили, почему в Казани стремитель...

Новости Казани

15 часов назад

В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков

Новости России

19 часов назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

Новости Татарстана

18 часов назад

Инстасамка опубликовала кадры из арендованной сгоревшей квартиры

Новости Казани

18 часов назад

Полиция задержала 3 фанатов ЦСКА в Казани
В Татарстане 7 ноября ожидается снег
Новости Татарстана
17 часов назад

В Татарстане 7 ноября ожидается снег

Новости Казани

18 часов назад

В Казани 5 ноября скончался пешеход, которого сбил водитель автобуса 21 октября

Новости Татарстана

19 часов назад

Суд отпустил предпринимателя Валерия Чулакова под домашний арест

Новости Казани

19 часов назад

Форум «Казаныш-2024» пройдет в новом театре Камала
ВТБ улучшает условия по накопительным счетам
Новости России
5 дней назад

ВТБ улучшает условия по накопительным счетам