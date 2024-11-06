Военные действия на Украине, продолжающиеся уже более двух с половиной лет, вносят серьезные коррективы в глобальные политические прогнозы.

С ближайшими президентскими выборами в Америке, запланированными на 5 ноября, ожидания относительно конфликта особенно противоречивы. Мы собрали мнения и прогнозы важнейших мировых лидеров и экспертов, которые оценивают возможные сценарии завершения этих длительных боевых действий.

Президент Российской Федерации выразил мнение, что определение конкретных сроков завершения конфликта является контрпродуктивным. Он подчеркнул, что Россия продолжит военные действия до тех пор, пока страны НАТО не прекратят свое участие в конфликте.

Президент Украины считает, что осенне-зимний период текущего года будет ключевым для достижения мира, указывая на возможность заключения конфликта к концу 2025 года благодаря улучшению ситуации на фронте.

Президент Беларуси скептически относится к быстрому завершению конфликта, предполагая, что путь к миру окажется более долгим и трудным.

Апти Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, уверен, что военные действия закончатся в 2024 году, ссылаясь на влияние глобальных и региональных событий.

Военный аналитик Михаил Звинчук предупреждает, что даже после завершения текущих боевых действий, геополитическая напряженность сохранится и может привести к новым конфликтам.

Премьер-министры Словакии и Грузии соответственно, выражают надежду на скорое завершение войны, основываясь на текущих данных и политических изменениях.

Радослав Сикорский, польский политик, полагает, что конфликт завершится, когда Россия осознает невозможность достижения победы при приемлемых условиях.

Кристофер Каволи, главком Вооруженных сил НАТО в Европе, подчеркивает, что Украина продолжит сопротивление при поддержке союзников, несмотря на сложности и неизбежные неудачи.

Эти мнения и ожидания формируют общий контур текущей глобальной неопределенности в отношении войны на Украине, подчеркивая сложность прогнозирования даже для ведущих мировых аналитиков и политиков.

