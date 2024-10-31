«А большая война еще впереди»: Путин, Зеленский и Лукашенко предсказали дату окончания СВО

Военный конфликт на Украине длится уже более двух с половиной лет, и вопрос о его завершении остается крайне актуальным. Вокруг возможных сроков завершения боевых действий развернулись споры, и мнения мировых лидеров и военных экспертов разнятся.

Особенно важной датой стали предстоящие выборы президента США 5 ноября 2024 года, которые, по мнению некоторых аналитиков, могут повлиять на ход конфликта, сообщает RTVI.

Позиция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что точно определить сроки окончания конфликта невозможно. Он отметил, что российская армия продолжает наращивать боеспособность и становится одной из самых высокотехнологичных в мире. Путин также указал, что готовность России к продолжению борьбы остаётся неизменной, и предположил, что прекращение боевых действий зависит от усталости со стороны НАТО.

Перспективы по мнению Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возможные шаги к миру в октябре, ноябре и декабре, отметив, что ситуация на поле боя создаёт шанс для решительных действий. Зеленский выразил уверенность, что войну удастся завершить до 2025 года, однако его оптимизм вызывает скепсис у многих политических деятелей и аналитиков.

Прогноз Александра Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается более пессимистичных взглядов. По его мнению, конфликт в 2023 году точно не закончится, и комментарии Зеленского он называет «желанием, не основанным на реальности». Лукашенко подчёркивает, что война продолжится в ближайшие годы.

Апти Алаудинов: взгляд из военной перспективы

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Апти Алаудинов предполагает, что спецоперация может завершиться до конца 2024 года. Он ссылается на Священное Писание, связывая будущее с президентскими выборами в США и изменениями в международной обстановке, в том числе на Ближнем Востоке.

Взгляд Госдумы: долгий путь к победе

Депутат Госдумы Александр Бородай убеждён, что война продлится долго, и российскому народу придётся готовиться к упорной борьбе до полной победы. По его словам, конфликт, скорее всего, будет идти с перерывами, но продлится на годы.

Оценка западных лидеров

Мировые лидеры также делятся своим мнением о сроках окончания конфликта. Премьер-министр Польши Радослав Сикорский считает, что российский лидер Владимир Путин прекратит войну, когда поймёт, что она станет слишком дорого обходиться России. Командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи уверен, что Украина продолжит борьбу при поддержке западных союзников и что даже возможные неудачи не ослабят решимость украинской армии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, оптимистично отметил, что завершение войны может наступить в ближайшие сроки, хотя конкретные сроки он не назвал. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также предполагает, что конфликт может завершиться в начале 2025 года, но оставляет небольшой запас времени до середины следующего года.

Мнение военных экспертов и аналитиков

Михаил Звинчук, создатель телеграм-канала «Рыбарь», считает, что нынешний конфликт может завершиться с промежуточными результатами, за которыми последует новый виток борьбы. Звинчук предупреждает, что конфликт может распространиться на другие регионы, такие как Прибалтика, Арктика, Южный Кавказ и даже Центральная Азия, формируя потенциальные «горячие точки» на границах России.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц указывает на значительные финансовые вложения Запада в украинский конфликт. Он отмечает, что НАТО не остановится, даже если Украине не удастся удержаться, и начнёт направлять в зону конфликта военные силы других стран.

Поддержка Украине и возможные исходы

Среди экспертов бытует мнение, что многое будет зависеть от поддержки Украины со стороны Запада, особенно в преддверии выборов в США. Поддержка Украины является предметом дебатов среди политиков, и результат выборов может повлиять на объёмы финансирования и военной помощи.

Прогнозы о сроках завершения конфликта на Украине остаются разнообразными, начиная от завершения боевых действий в ближайшие месяцы до перспективы долгого конфликта, который может затянуться на годы. Конечный исход зависит от множества факторов — экономической и военной выносливости России, решимости Украины и стратегических решений, которые примут США и их союзники.

