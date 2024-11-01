«А большая война еще впереди»: Путин, Зеленский и Лукашенко назвали дату окончания СВО
bloomberg.com
Вооруженный конфликт на территории Украины продолжается более двух с половиной лет, и приближающиеся президентские выборы в США, назначенные на 5 ноября, лишь усиливают дискуссии о возможных путях его завершения.
Мнения мировых лидеров, политических деятелей и военных экспертов значительно разнятся, а конкретные сроки окончания боевых действий остаются неопределенными.
Разные взгляды на сроки завершения конфликта
Президент России Владимир Путин считает, что установление точных сроков окончания конфликта нецелесообразно и бессмысленно. Он утверждает, что Россия будет продолжать военные действия до тех пор, пока сохраняется внешнее давление со стороны НАТО, подчёркивая готовность к затяжной кампании.
С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский выражает уверенность в возможности достижения существенного прогресса к концу года, что, по его мнению, может привести к окончанию войны к 2025 году. Он полагает, что текущая ситуация на фронте предоставляет шансы для решительных действий в ближайшие месяцы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко скептически относится к оптимизму Зеленского, критикуя его за необоснованные надежды и называя такие заявления признаком неопытности.
Прогнозы политических и военных деятелей
Апти Алаудинов, заместитель начальника военно-политического управления Вооружённых сил России и командир спецназа «Ахмат», предполагает, что специальная военная операция может завершиться уже в этом году. Он связывает свои прогнозы с предстоящими выборами в США и обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Александр Бородай, депутат Государственной Думы России, прогнозирует длительное продолжение военных действий, утверждая, что России предстоит долго и упорно бороться за свои интересы.
Олег Царёв, бывший депутат Верховной Рады Украины, также отмечает затяжной характер конфликта, связывая его с финансовой политикой украинского государства.
Мнения экспертов и аналитиков
Военный корреспондент Александр Коц считает, что значительные инвестиции Запада в Украину делают маловероятным быстрое разрешение конфликта. Военный аналитик Михаил Звинчук прогнозирует переход противостояния в новую фазу с потенциальным расширением на другие регионы.
Перспективы мирного урегулирования
Военный эксперт Василий Дандыкин, а также премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Грузии Ираклий Кобахидзе высказывают мнение о возможном завершении войны в ближайшем будущем, основываясь на текущей динамике и политической воле участников конфликта.
Точные сроки окончания конфликта на Украине остаются неизвестными. Различные мнения лидеров и экспертов подчёркивают сложность и многогранность ситуации, где исход во многом зависит от международной политики, внутренней стабильности Украины и стратегических решений мировых держав. Международное сообщество продолжает внимательно следить за развитием событий, ожидая изменений, которые могут повлиять не только на будущее Украины, но и на глобальную безопасность.
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