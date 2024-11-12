Ситуация на Украине остается напряженной спустя более двух с половиной лет с начала военных действий. Мировые лидеры, военные эксперты и политические фигуры выразили свои мнения о перспективах мира.

Президент России Владимир Путин избегает указания точных сроков, подчёркивая, что российская армия продолжает усиливаться и готова к затяжной борьбе. По его мнению, окончание конфликта зависит от «натовцев».

Президент Украины Владимир Зеленский высказывает осторожный оптимизм: на октябрь-декабрь 2024 года он видит шанс для значительных шагов к миру и стабильности, с надеждой завершить войну к 2025 году. Однако, многие сомневаются в его оптимистичном прогнозе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко скептически настроен по поводу прогноза Зеленского, считая его «желанием, но не реальностью», а также исключает завершение конфликта в 2024 году.

Командир спецназа «Ахмат» считает, что операция завершится в 2024 году. По его словам, ход событий будет определяться американскими выборами, ситуацией на Ближнем Востоке и внутренними проблемами Украины.

Александр Бородай, депутат Госдумы, настроен на долгосрочную борьбу, призывая готовиться к затяжному конфликту до «победного конца».

Олег Царев, экс-депутат Украины, утверждает, что сохранение российского народного достояния в «недружественных странах» стало одной из причин продолжительности войны.

Александр Коц, военный корреспондент, сомневается в скором завершении конфликта, считая, что Запад готов привлекать новые силы для поддержания антироссийской кампании.

Михаил Звинчук, создатель телеграм-канала «Рыбарь», предполагает, что после временного перемирия в будущем может вспыхнуть крупный конфликт, и Россия столкнётся с новыми горячими точками по всему миру.

Василий Дандыкин, военный эксперт, надеется на окончание боевых действий к 2025 году, связывая этот прогноз с внутренними трудностями ВСУ и сокращением внешней помощи Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности скорого окончания войны, в то время как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прогнозирует завершение конфликта в январе-середине 2025 года на основе логических выводов и конкретной информации.

Премьер-министр Польши Радослав Сикорский считает, что война закончится, когда президент Путин поймёт, что победа невозможна «приемлемой ценой».

Главком НАТО в Европе Кристофер Каволи остаётся уверенным в силе украинских вооруженных сил и призывает продолжать поддержку Украины.

Прогнозы разнятся от уверенности в скором завершении конфликта до ожидания длительной борьбы. Многие связывают исход военных действий с результатами выборов в США, текущей ситуацией на Украине и изменениями в глобальном геополитическом ландшафте.