Конфликт на Украине продолжается уже более двух лет, и вопрос о его завершении остается одним из наиболее актуальных на международной арене.

Предстоящие президентские выборы в Америке (5 ноября) добавили непредсказуемости в политические прогнозы, и многие пытаются предсказать возможные сценарии окончания конфликта, о которых сообщает RTVI.

Мнения ключевых фигур:

Владимир Путин отметил, что определять конкретные сроки завершения нецелесообразно. Он подчеркнул готовность России продолжать противостояние, пока НАТО не прекратит поддержку Украины.

Владимир Зеленский выразил оптимизм по поводу возможного продвижения к мирному урегулированию уже осенью и зимой текущего года. Он считает, что при благоприятной обстановке на поле боя конфликт может быть завершен до конца 2025 года.

Ираклий Кобахидзе предполагает, что военные действия могут завершиться к середине 2025 года, основываясь на анализе данных.

Апти Алаудинов уверен, что текущие военные действия могут быть завершены к концу 2024 года. Его прогноз основан на комбинации религиозных убеждений и стратегических соображений.

Александр Бородай считает, что борьба может затянуться на продолжительное время и требует готовности к долгосрочному противостоянию.

Роберт Фицо (премьер-министр Словакии) считает, что вероятность скорого завершения конфликта высока.

Радослав Сикорский (премьер-министр Польши) полагает, что президент России остановится только тогда, когда поймёт, что победа невозможна без существенных потерь.

Кристофер Каволи (главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе) уверен, что при продолжении поддержки со стороны Запада Украина сможет удерживать позиции, несмотря на возникающие сложности.

Аналитики предупреждают о возможных рисках:

Михаил Звинчук (Telegram-канал «Рыбарь») считает, что конфликт может перерасти в более масштабное столкновение, затрагивая другие регионы вокруг России.

Василий Дандыкин допускает возможность завершения конфликта в 2025 году, учитывая сложное положение украинских вооружённых сил и сокращение помощи от западных стран.

Прогнозы о завершении конфликта на Украине разнятся, от оптимистичных предположений о скором мирном урегулировании до предположений о продолжительной войне. Влияние предстоящих американских выборов, развитие ситуации на поле боя и политические решения ключевых игроков определят дальнейший ход событий.

