«99% роликов фейк»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал ролики с передовой о недостаточном обеспечении или проблемах
gazeta.ru
Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил создавать фейковые ролики о спецоперациях со стороны России в ответ на аналогичные видео, создаваемые украинским центром информационно-психологических операций.
Он также назвал 99% видеороликов с российскими военными, которые сообщают о проблемах и недостаточном обеспечении, фейковыми и утверждал, что их снимает враг.
Однако, кроме ответных фейков со стороны России, депутат также подчеркнул важность работы с пропагандой семейных ценностей, достижений страны, образования и достойного образа жизни.
«У нас для этого есть структуры, есть центр управления регионом, куча талантливого народу», — заявил Гурулев