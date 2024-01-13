«99% роликов фейк»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал ролики с передовой о недостаточном обеспечении или проблемах

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил создавать фейковые ролики о спецоперациях со стороны России в ответ на аналогичные видео, создаваемые украинским центром информационно-психологических операций.

Он также назвал 99% видеороликов с российскими военными, которые сообщают о проблемах и недостаточном обеспечении, фейковыми и утверждал, что их снимает враг.

Однако, кроме ответных фейков со стороны России, депутат также подчеркнул важность работы с пропагандой семейных ценностей, достижений страны, образования и достойного образа жизни.