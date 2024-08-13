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90-ый в шоке: Набиуллина призывает россиян готовиться к появлению новой валюты

Цифровой рубль уверенно шагает по России. 

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Цифровой рубль уверенно шагает по России. Банк России видит в нем ключевой элемент модернизации финансовой системы и планирует внедрять его постепенно, с учетом интересов всех участников рынка. Эльвира Набиуллина, глава регулятора, отметила, что на полный переход потребуется от 5 до 7 лет.

Триумфальное шествие цифровой валюты:

По оценкам ЦБ, цифровой рубль может стать чрезвычайно популярным среди россиян. Прогнозируется, что уже через год после запуска его доля в объеме всех платежей достигнет 41%, что говорит о высоком спросе на новые технологии в финансовой сфере.

Эффективность и прозрачность — главные преимущества:

Цифровой рубль призван сделать финансовую систему более современной и доступной. Ожидается, что он позволит значительно ускорить платежи, сделать их более прозрачными и упростить контроль за финансовыми потоками.

Взвешенный подход и диалог с рынком:

В Центробанке подчеркивают, что запуск цифровой валюты будет проходить в режиме диалога с экспертами и бизнес-сообществом. Это позволит минимизировать возможные риски и обеспечить плавный переход к новой системе.

Амбициозные цели и глобальное лидерство:

Успешное внедрение цифрового рубля способно вывести Россию в число мировых лидеров в области цифровых валют. Опыт страны может стать примером для других государств, стремящихся к модернизации своей финансовой системы.

Для успешной реализации этого масштабного проекта важно обеспечить слаженную работу всех сторон – регулятора, бизнеса и общества в целом.

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