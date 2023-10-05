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9 новых полков для нужд СВО: глава Минобороны сделал важное заявление

9 новых полков для нужд СВО: глава Минобороны сделал важное заявление

Фото: открытые источники

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5 октября министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по текущей ситуации и отметил, что в России создан уже солидный резерв для СВО.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генштабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодня у нас 9 резервных полков, которые готовятся. Идет их естественное, постоянное пополнение", - рассказал Шойгу.

Если оценивать это количество контрактников в количестве людей, то набрано уже 38 тысяч бойцов. Все они, по словам шойгу, имеют высокую мотивацию, многие после шестимесячного контракта решаются на второй и даже третий контракт.

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