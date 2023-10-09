Новости России
· Алина Алмакаева

80% россиян поддерживают штрафы за пьяное вождение электросамокатов

80% россиян поддерживают штрафы за пьяное вождение электросамокатов

NEWS.ru

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Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, более трех четвертей россиян (77%) выступают за введение штрафов для водителей электросамокатов и велосипедов, которые передвигаются в состоянии алкогольного опьянения. Каждый девятый респондент (11%) выразил категорическое неприятие этой меры.

Женщины оказались более категоричными в своей поддержке штрафов для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ, среди них эту идею поддержали 86% опрошенных. У мужчин этот показатель составил 70%. Интересно, что при увеличении уровня дохода доля согласных с введением жестких мер регулирования немного снижается: 82% среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц и 75% среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей в месяц.

Опрос был проведен с 3 по 5 октября и приняли в нем участие 1600 респондентов из разных регионов России, включая все федеральные округа.

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