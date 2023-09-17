8 украинских БПЛА атаковали Россию в ночь с 16 на 17 сентября: что известно на данный момент

Ночью 17 сентября была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА на территории в России.

Два украинских БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым. Во второй попытке, которая также была пресечена, уничтожен украинский БПЛА над территорией Истринского района Московской области.

Позже была пресечена еще одна атака. В этот раз, дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА, которые находились над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.

Ранним утром 17 сентября, еще один дрон самолетного типа был сбит над территорией Домодедовского района Московской области.

Также было сообщено, что беспилотник упал на нежилое здание в Железнодорожном районе города Орел и при этом загорелся резервуар с топливом. К счастью, никто не пострадал.