8 предписаний приготовления идеального холодца: эксперт поделился тонкостями приготовления

Холодец – блюдо, которое ассоциируется с праздничным столом и домашним уют. Но далеко не всегда он получается прозрачным, наваристым и аппетитным. Чтобы холодец всегда удавался на славу, достаточно знать несколько простых правил.

Шеф-повар делится секретами приготовления идеального холодца:

1. Правильный выбор мяса: Основа вкусного холодца – мясо на кости. Идеально подойдет говяжья рулька, голяшка, хвост. Для насыщенного вкуса и аромата можно добавить свиные ножки или курицу.

2. Тщательная подготовка: Перед варкой мясо нужно замочить в холодной воде на несколько часов, чтобы удалить излишки крови.

3. Холодная вода для варки: Заливать мясо нужно только холодной водой. Это позволит получить прозрачный бульон.

4. Огонь – минимальный: Варить холодец нужно на самом маленьком огне под закрытой крышкой не менее 6-8 часов.

5. Специи и соль – в конце: Солить холодец нужно за час до готовности, тогда же добавляются специи – лавровый лист, черный перец горошком, коренья (морковь, сельдерей, петрушка).

6. Бульон нужно процедить: Готовый бульон процеживается через марлю или мелкое сито, чтобы избавиться от мелких косточек и специй.

7. Мясо – на дно, бульон – сверху: Разберите мясо на волокна или нарежьте небольшими кусочками и разложите по формам для застывания. Залейте процеженным бульоном.

8. Остывание и застывание: Дайте холодцу полностью остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на несколько часов (лучше на ночь).

Следуя этим нехитрым советам, вы без труда приготовите идеальный холодец, который станет настоящим украшением вашего стола!