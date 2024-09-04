70% камер фиксации признаны вне закона: где их теперь не стоит опасаться?

В связи с вступлением в силу новых правил и законов в сентябре 2024 года, российские водители столкнутся с рядом значимых изменений, затрагивающих их повседневную деятельность на дорогах.

В числе ключевых нововведений — ужесточение контроля за проездом по платным трассам и изменения в составе обязательной автомобильной аптечки. Отдельное внимание уделяется и системе фиксации нарушений ПДД, где предусмотрено сокращение количества работающих дорожных камер и обновление правил их установки.

С началом осени, согласно новым регулировкам, на дорогах страны станет меньше несертифицированных комплексов фото- и видеофиксации, что должно повысить шансы автомобилистов оспорить необоснованные штрафы. Правительственные постановления No754 и No752 устанавливают строгий перечень мест, где допускается размещение таких устройств, что включает аварийно-опасные участки, перекрестки и пешеходные переходы.

Помимо этого, ожидается, что новая регуляция будет способствовать снижению количества множественных штрафов за одно и то же нарушение за счет увеличения минимального расстояния между камерами. В городах это расстояние теперь должно составлять не менее 1 км, а за их пределами — 5 км.

Важное изменение касается и состава автомобильной аптечки: с нового сезона в неё должны быть добавлены медицинские маски и перчатки, а также другие предметы, необходимые для оказания первой помощи. Это нововведение является частью общегосударственных мер по повышению уровня безопасности на дорогах.

Также значительно возрастут штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам, особенно в крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. Регионы получили право самостоятельно устанавливать размеры штрафов, что приведет к увеличению максимальных санкций. Однако, для смягчения переходного периода, предусмотрена скидка в 50% на штрафы, если оплата произойдет в течение 20 дней после вынесения постановления.

Эти и другие меры, направленные на повышение безопасности и справедливости на дорогах, отражают стремление правительства улучшить дорожное движение и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий на территории России.