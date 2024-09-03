70% камер фиксации признаны вне закона: где их не стоит опасаться?

В сентябре текущего года российские водители столкнутся с рядом значимых изменений в законодательстве, которые коснутся различных аспектов их повседневной деятельности.

Одним из ключевых нововведений станет ужесточение наказаний за неоплаченный проезд по платным дорогам, а также обновление требований к содержимому автомобильных аптечек. Кроме того, у водителей появится больше возможностей для оспаривания штрафов, полученных с помощью дорожных камер, сообщает gazeta.ru.

Изменения в использовании дорожных камер

С началом осени вступят в силу уточненные правила установки и применения систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Большое количество камер, которые не соответствуют новым стандартам, будет отключено, что предусмотрено постановлениями правительства No754 и No752. Теперь камеры могут устанавливаться только в местах с повышенной аварийностью, на перекрестках и пешеходных переходах. Это ожидается снизить количество необоснованных штрафов и улучшить транспортную безопасность.

Строже к «зайцам»

Важным изменением для автомобилистов станет увеличение штрафов за проезд без оплаты по платным трассам. Регионы получат полномочия устанавливать собственные тарифы штрафов, которые в некоторых случаях могут быть значительно выше текущих. Например, в Москве и Санкт-Петербурге штрафы для грузовиков и автобусов могут достигать до 15 000 рублей.

Новый состав аптечки для автомобиля

Минздрав Российской Федерации обновил список необходимых предметов в автомобильной аптечке. Теперь в нее должны входить маски, перчатки, жгут, марлевые бинты, спасательное одеяло, а также хирургические и обычные ножницы. Нарушение состава аптечки больше не будет влечь за собой административной ответственности, так как это было исключено из перечня технических неисправностей автомобиля.

Льготный период для оплаты штрафов

Среди других нововведений — введение 50% скидки на штрафы за неоплату проезда, если задолженность будет погашена в течение 20 дней с момента нарушения. Это касается нарушений, зафиксированных на региональных и местных дорогах.

Эти изменения отражают стремление властей улучшить дорожную безопасность, сделать наказания за нарушения более справедливыми и повысить ответственность водителей. Ожидается, что эти меры окажут значительное влияние на поведение водителей и улучшат общественное восприятие дорожного движения в стране.