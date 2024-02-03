60% населения могут остаться без квартир: стало известно, у кого могут изъять квартиры в России

Преобладающее большинство населения нашей страны не имеет возможности позволить себе оплачивать стоимость содержания жилья, которая требуется для его нормальной эксплуатации. Об этом заявил Андрей Широков, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, в ходе интервью для aif.ru.



Эксперт добавил, что в среднем, по всей стране, сумма оплаты за содержание общедолевого имущества составляет всего 25 рублей за квадратный метр в месяц. Это сущие копейки! Платежи должны быть минимум в четыре раза выше, на уровне 100 рублей за квадратный метр.



По его словам, недостаточное финансирование приводит к ухудшению состояния инфраструктуры, однако власти не могут повысить платежи, потому что "люди просто не поймут". Широков считает, что приватизация жилья была одной из самых серьезных ошибок 90-х годов.

«Это привело к возникновению огромного класса бедных собственников, которые не умеют или даже не хотят управлять своими домами, и которые не имеют достаточно средств для их обслуживания и ремонта», — пояснил он.

Специалист оценивает, что в настоящее время, при текущем уровне экономического развития, около 60% населения России должны были бы жить в арендных квартирах, а не в собственном жилье.

«Однако, мы просто «всех и вся» загнали в частную собственность. И мы продолжаем это делать, в том числе с помощью ипотеки», — отметил Широков.



Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ полагает, что возможно было бы частично деприватизировать квартиры на добровольной основе с использованием экономических стимулов, создавая сегмент арендного субсидированного жилья.