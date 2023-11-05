«6 ноября начнется настоящая жесть»: синоптики резко изменили прогноз на неделю

С 6 ноября во многих регионах России ожидаются неблагоприятные изменения климата. Эти изменения окажутся более существенными, чем ожидалось ранее. В некоторых случаях ситуация будет особенно тяжелой, сообщают представители PRIMPRESS.

Первая неделя ноября будет неутешительной для многих российских регионов, утверждают метеорологи. В некоторых случаях мы столкнемся с началом нового климатического периода.

Изначально специалисты обратили внимание на юг Дальнего Востока, где ожидается серьезное непогодное явление. Приморье и Владивосток были единственными регионами страны, где до сих пор не выпал снег, и погода позволяла проводить время на природе.

Однако начиная с 6 ноября все изменится, поскольку столица края столкнется с сильным дождевым снегопадом, который ознаменует приход зимы. За одни сутки ожидается выпадение около 70 миллиметров осадков - это эквивалент двух месячных норм. Такого количества мокрого снега во Владивостоке не было давно. Вместе с ним можно ожидать штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. После такого снегопада температура опустится до минус двух градусов, а ночью столбики термометров будут падать до минус пяти.

На северо-западе страны ситуация будет иная: там новая неделя принесет с собой настоящий сезон дождей. В Санкт-Петербурге, например, синоптики прогнозируют дожди до середины ноября на ежедневной основе. При этом температура будет немного выше нормы, однако солнце засветится не скоро.