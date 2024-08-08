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5 советов, как не стать толстой осенью: секреты идеальной фигуры

Осень – время уютных свитеров, ароматного чая и...

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Осень – время уютных свитеров, ароматного чая и коварного набора веса. Но не отчаивайся! Эти пять советов помогут тебе сохранить стройность и встретить холода во всеоружии:

1. Не поддавайся осенней хандре! Короткие дни и недостаток солнца снижают уровень серотонина, заставляя нас искать утешение в еде. Борись с хандрой с помощью прогулок на свежем воздухе, общения с близкими и ярких красок в одежде.

2. Смени режим питания плавно. Не нужно впадать в крайности и устраивать разгрузочные дни. Просто уменьши количество быстрых углеводов (сладкого, мучного) и увеличь потребление овощей, фруктов и белка.

3. Не забывай о физической активности. Холодно для пробежек? Запишись в бассейн, тренажерный зал или займись танцами. Даже 30 минут занятий в день помогут тебе оставаться в форме.

4. Пей достаточно воды. Осенью мы реже испытываем жажду, но организму по-прежнему нужна вода. Держи под рукой бутылочку с водой и пей в течение дня.

5. Высыпайся! Недостаток сна нарушает обмен веществ и провоцирует чувство голода. Старайся спать не менее 7-8 часов в сутки.

Помни:главное – это позитивный настрой и забота о себе. Соблюдай эти простые советы, и ты будешь сиять красотой и здоровьем всю осень!

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