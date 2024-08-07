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5 советов, как не набрать вес осенью: секреты самой лучшей фигуры

Осень – время уютных вечеров, теплого пледа и п...

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Осень – время уютных вечеров, теплого пледа и повышенного аппетита! Как насладиться прелестями осени и не набрать лишние килограммы? Ловите 5 работающих советов!

1. Не меняйте резко рацион:Отказ от летних фруктов и овощей не повод налегать на тяжелую пищу. Вводите сезонные продукты постепенно, сохраняя баланс белков, жиров и углеводов.

2. Не пропускайте приемы пищи: Регулярное питание – залог стабильного метаболизма. Не допускайте сильного голода, иначе вечером вы рискуете "наверстать упущенное".

3. Добавьте осенних красок в меню: Тыква, яблоки, груши, свекла, капуста – осенние овощи и фрукты богаты витаминами и клетчаткой, которая способствует насыщению и хорошему пищеварению.

4. Не забывайте о движении: Короткие прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка или занятия в фитнес-клубе помогут поддержать тонус и не дать лишним калориям "осесть" на талии.

5. Контролируйте "гормон счастья": Осенью уровень серотонина падает, и мы часто "заедаем" плохое настроение. Найдите приятные альтернативы: встречи с друзьями, хобби, прогулки на природе.

Помните: главный секрет идеальной фигуры – это любовь к себе и забота о своем здоровье!

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