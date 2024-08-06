Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

5 лучших советов, как не набрать вес осенью: секреты идеальной фигуры

Осень — это время, когда многие из нас сталкива...

Подписаться в Telegram

Осень — это время, когда многие из нас сталкиваются с желанием поесть более калорийную и сытную пищу. Чтобы избежать набора веса в этот период, вот несколько советов:

Соблюдайте баланс в питании:

Включайте в рацион много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Эти продукты богаты питательными веществами и клетчаткой, что помогает чувствовать себя сытым дольше.

Ограничьте количество высококалорийных и жирных блюд, которые часто ассоциируются с осенью.

Регулярные физические нагрузки:

Найдите время для физической активности: прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или посещение фитнес-клуба. Даже 30 минут умеренной активности в день могут помочь поддерживать вес.

Осень — отличное время для активных видов спорта, таких как пешие прогулки или велосипедные поездки.

Пейте достаточно воды:

Обезвоживание может приводить к ошибочному восприятию голода. Убедитесь, что вы пьете достаточное количество воды в течение дня, особенно в прохладную погоду, когда потребление жидкости может снижаться.

Следите за размерами порций:

Осень часто приносит множество праздников и угощений, поэтому важно контролировать размеры порций. Постарайтесь не переедать и наслаждайтесь любимыми блюдами в умеренных количествах.

Устраните соблазны:

Избегайте покупки сладостей и высококалорийных закусок. Если они не будут под рукой, меньше шансов, что вы соблазнитесь. Вместо этого запаситесь полезными перекусами, такими как орехи, йогурт или нарезанные овощи.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать свой вес и сохранять идеальную фигуру даже в осенние месяцы!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Важное в РТ

час назад

В Казани открылся обновлённый офиса Сбера

какую сетку вешать в вытяжку от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

чистка монет в Екатеринбурге

Новости Казани

4 часа назад

5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

Новости Казани

день назад

В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро

Новости Казани

день назад

В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками

Новости Татарстана

день назад

В РТ увеличение платы за ЖКХ составит до 15,7%

Новости Татарстана

21 час назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник
Новости Казани
14 минут назад

На экофестивале «Вместе просто» в Казани 10 августа выступят TATARKA и Tesla Boy

Фестиваль пройдет при поддержке местной админис...

Новости Казани

29 минут назад

Казанец случайно порезал друга после ДТП

Интересное в Казани

2 часа назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

Новости Казани

59 минут назад

В Казани ночью напали на Айсылу Чижевскую

Новости Казани

4 часа назад

Певица МакSим из Казани продает свой Maybach
3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участие...
Новости Татарстана
22 часа назад

3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане

Новости Казани

5 часов назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно

Новости Казани

5 часов назад

Из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани

Важное в РТ

21 час назад

«Образовательная карта» напоминает о возможности перевыпуска карт для учеников казанских школ
Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и мин...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком
Полицейские РТ проводят проверку после жестоког...
Новости Татарстана
23 часа назад

Полицейские РТ проводят проверку после жестокого обращения с животным