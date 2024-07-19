5 беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы бывалых хозяек
dzen.ru
Каждая хозяйка знает, что заготовка огурцов на зиму — это не только возможность сохранить урожай, но и способ добавить разнообразия в зимнее меню. Вот пять беспроигрышных рецептов, которые придутся по вкусу каждому.
1. Огурцы «Летний бриз»
Ингредиенты:
- Огурцы мелкие – 2 кг
- Вода – 1 л
- Соль – 40 г
- Сахар – 80 г
- Уксус 9% – 100 мл
- Листья хрена и черной смородины – по 3 шт.
- Чеснок – 5 зубчиков
- Горчица в зернах – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Огурцы вымойте и замочите в холодной воде на 2 часа.
- В кипящий рассол добавьте соль, сахар, затем охладите до 80C и влейте уксус.
- На дно стерилизованных банок выложите листья, зубчики чеснока и горчицу.
- Уложите огурцы вертикально, залейте рассолом и закатайте. Оставьте под одеялом до полного остывания.
2. Огурцы «Пряный восторг»
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг
- Вода – 1,5 л
- Уксус яблочный – 150 мл
- Соль – 50 г
- Сахар – 100 г
- Черный перец горошком – 1 ч. л.
- Корица – 1 палочка
- Гвоздика – 5 шт.
Способ приготовления:
- Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.
- Вскипятите воду с солью, сахаром, добавьте специи и уксус.
- Разложите огурцы в банки, залейте горячим рассолом.
- Закатайте и укутайте банки до остывания.
3. Сладко-острые огурцы «Азиатский микс»
Ингредиенты:
- Огурцы – 1,5 кг
- Вода – 1 л
- Соевый соус – 100 мл
- Сахар – 150 г
- Рисовый уксус – 50 мл
- Острый перец чили – 1 шт.
- Имбирь свежий – 30 г
- Семена кориандра – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.
- Вскипятите воду с соевым соусом, сахаром, добавьте измельченный имбирь и перец чили.
- Добавьте рисовый уксус, кориандр, и залейте огурцы в банках.
- Закатайте банки и храните в прохладном месте.
4. Огурцы «Дачный стиль»
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг
- Вода – 1 л
- Соль – 50 г
- Сахар – 60 г
- Уксус 9% – 70 мл
- Душистый перец – 10 горошин
- Лавровый лист – 5 шт.
- Чеснок – 10 зубчиков
Способ приготовления:
- Огурцы вымойте и замочите на ночь в холодной воде.
- Вскипятите воду с солью и сахаром, добавьте перец, лавровый лист и уксус.
- Уложите огурцы и чеснок в банки, залейте кипящим рассолом.
- Закатайте и дайте остыть в укромном месте.
5. Огурцы «Зимняя сказка»
Ингредиенты:
- Огурцы – 1,5 кг
- Вода – 1 л
- Соль – 40 г
- Сахар – 80 г
- Уксус винный – 50 мл
- Анис – 1 звездочка
- Семена укропа – 1 ст. л.
- Листья черной смородины – несколько штук
Способ приготовления:
- Огурцы нарежьте на кружки или полукружия.
- В воде растворите соль и сахар, добавьте анис и семена укропа, доведите до кипения.
- В банки выложите листья смородины, затем огурцы.
- Залейте огурцы горячим рассолом, добавьте винный уксус.
- Закатайте банки и укутайте для остывания.
Эти рецепты позволят вам наслаждаться вкусом свежих огурцов даже в холодные зимние месяцы и добавят уют в ваш дом.
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