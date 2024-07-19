5 беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы бывалых хозяек

Каждая хозяйка знает, что заготовка огурцов на зиму — это не только возможность сохранить урожай, но и способ добавить разнообразия в зимнее меню. Вот пять беспроигрышных рецептов, которые придутся по вкусу каждому.

1. Огурцы «Летний бриз»

Ингредиенты:

Огурцы мелкие – 2 кг

Вода – 1 л

Соль – 40 г

Сахар – 80 г

Уксус 9% – 100 мл

Листья хрена и черной смородины – по 3 шт.

Чеснок – 5 зубчиков

Горчица в зернах – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Огурцы вымойте и замочите в холодной воде на 2 часа. В кипящий рассол добавьте соль, сахар, затем охладите до 80C и влейте уксус. На дно стерилизованных банок выложите листья, зубчики чеснока и горчицу. Уложите огурцы вертикально, залейте рассолом и закатайте. Оставьте под одеялом до полного остывания.

2. Огурцы «Пряный восторг»

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг

Вода – 1,5 л

Уксус яблочный – 150 мл

Соль – 50 г

Сахар – 100 г

Черный перец горошком – 1 ч. л.

Корица – 1 палочка

Гвоздика – 5 шт.

Способ приготовления:

Огурцы вымойте и нарежьте кружочками. Вскипятите воду с солью, сахаром, добавьте специи и уксус. Разложите огурцы в банки, залейте горячим рассолом. Закатайте и укутайте банки до остывания.

3. Сладко-острые огурцы «Азиатский микс»

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг

Вода – 1 л

Соевый соус – 100 мл

Сахар – 150 г

Рисовый уксус – 50 мл

Острый перец чили – 1 шт.

Имбирь свежий – 30 г

Семена кориандра – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Огурцы вымойте и нарежьте кружочками. Вскипятите воду с соевым соусом, сахаром, добавьте измельченный имбирь и перец чили. Добавьте рисовый уксус, кориандр, и залейте огурцы в банках. Закатайте банки и храните в прохладном месте.

4. Огурцы «Дачный стиль»

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг

Вода – 1 л

Соль – 50 г

Сахар – 60 г

Уксус 9% – 70 мл

Душистый перец – 10 горошин

Лавровый лист – 5 шт.

Чеснок – 10 зубчиков

Способ приготовления:

Огурцы вымойте и замочите на ночь в холодной воде. Вскипятите воду с солью и сахаром, добавьте перец, лавровый лист и уксус. Уложите огурцы и чеснок в банки, залейте кипящим рассолом. Закатайте и дайте остыть в укромном месте.

5. Огурцы «Зимняя сказка»

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг

Вода – 1 л

Соль – 40 г

Сахар – 80 г

Уксус винный – 50 мл

Анис – 1 звездочка

Семена укропа – 1 ст. л.

Листья черной смородины – несколько штук

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте на кружки или полукружия. В воде растворите соль и сахар, добавьте анис и семена укропа, доведите до кипения. В банки выложите листья смородины, затем огурцы. Залейте огурцы горячим рассолом, добавьте винный уксус. Закатайте банки и укутайте для остывания.

Эти рецепты позволят вам наслаждаться вкусом свежих огурцов даже в холодные зимние месяцы и добавят уют в ваш дом.