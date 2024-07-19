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5 беспроигрышных вариантов заготовки огурцов на зиму: советы бывалых хозяек

Каждая хозяйка знает, что заготовка огурцов на зиму — это не только возможность сохранить урожай, но и способ добавить разнообразия в зимнее меню. Вот пять беспроигрышных рецептов, которые придутся по вкусу каждому.

dzen.ru

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Каждая хозяйка знает, что заготовка огурцов на зиму — это не только возможность сохранить урожай, но и способ добавить разнообразия в зимнее меню. Вот пять беспроигрышных рецептов, которые придутся по вкусу каждому.

1. Огурцы «Летний бриз»

Ингредиенты:

  • Огурцы мелкие – 2 кг
  • Вода – 1 л
  • Соль – 40 г
  • Сахар – 80 г
  • Уксус 9% – 100 мл
  • Листья хрена и черной смородины – по 3 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Горчица в зернах – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Огурцы вымойте и замочите в холодной воде на 2 часа.
  2. В кипящий рассол добавьте соль, сахар, затем охладите до 80C и влейте уксус.
  3. На дно стерилизованных банок выложите листья, зубчики чеснока и горчицу.
  4. Уложите огурцы вертикально, залейте рассолом и закатайте. Оставьте под одеялом до полного остывания.

2. Огурцы «Пряный восторг»

Ингредиенты:

  • Огурцы – 2 кг
  • Вода – 1,5 л
  • Уксус яблочный – 150 мл
  • Соль – 50 г
  • Сахар – 100 г
  • Черный перец горошком – 1 ч. л.
  • Корица – 1 палочка
  • Гвоздика – 5 шт.

Способ приготовления:

  1. Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.
  2. Вскипятите воду с солью, сахаром, добавьте специи и уксус.
  3. Разложите огурцы в банки, залейте горячим рассолом.
  4. Закатайте и укутайте банки до остывания.

3. Сладко-острые огурцы «Азиатский микс»

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1,5 кг
  • Вода – 1 л
  • Соевый соус – 100 мл
  • Сахар – 150 г
  • Рисовый уксус – 50 мл
  • Острый перец чили – 1 шт.
  • Имбирь свежий – 30 г
  • Семена кориандра – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.
  2. Вскипятите воду с соевым соусом, сахаром, добавьте измельченный имбирь и перец чили.
  3. Добавьте рисовый уксус, кориандр, и залейте огурцы в банках.
  4. Закатайте банки и храните в прохладном месте.

4. Огурцы «Дачный стиль»

Ингредиенты:

  • Огурцы – 2 кг
  • Вода – 1 л
  • Соль – 50 г
  • Сахар – 60 г
  • Уксус 9% – 70 мл
  • Душистый перец – 10 горошин
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Чеснок – 10 зубчиков

Способ приготовления:

  1. Огурцы вымойте и замочите на ночь в холодной воде.
  2. Вскипятите воду с солью и сахаром, добавьте перец, лавровый лист и уксус.
  3. Уложите огурцы и чеснок в банки, залейте кипящим рассолом.
  4. Закатайте и дайте остыть в укромном месте.

5. Огурцы «Зимняя сказка»

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1,5 кг
  • Вода – 1 л
  • Соль – 40 г
  • Сахар – 80 г
  • Уксус винный – 50 мл
  • Анис – 1 звездочка
  • Семена укропа – 1 ст. л.
  • Листья черной смородины – несколько штук

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте на кружки или полукружия.
  2. В воде растворите соль и сахар, добавьте анис и семена укропа, доведите до кипения.
  3. В банки выложите листья смородины, затем огурцы.
  4. Залейте огурцы горячим рассолом, добавьте винный уксус.
  5. Закатайте банки и укутайте для остывания.

Эти рецепты позволят вам наслаждаться вкусом свежих огурцов даже в холодные зимние месяцы и добавят уют в ваш дом.

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