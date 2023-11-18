Новости России
· Алина Алмакаева

40-градусный мороз и арктическое вторжение: россиян предупредили об аномальной зиме

40-градусный мороз и арктическое вторжение: россиян предупредили об аномальной зиме

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Жители Центральной части России в 2023 году ждали зиму до самого начала ноября.

Слякотный и дождливый октябрь уступил место снежному ноябрю, однако осадки в европейской части России оставались недолгими, и к середине последнего осеннего месяца снег не смог засыпать холодную землю.
Ранее синоптики предупреждали о наступлении аномально теплой и снежной зимы, но при наступлении холодов метеорологи резко изменили свои прогнозы. В конце ноября на жителей Центральной части России ожидает ряд климатических испытаний. Падение температуры воды в мировом океане вызывает циркуляцию холодного воздуха, что приводит к значительному понижению температуры на всей территории России и ожиданию арктических вторжений.

Декабрь 2023 года, по прогнозам синоптиков, станет одним из самых холодных и снежных в истории изучения погоды в России. Суровая климатическая зима продержится на протяжении всех трех месяцев. Декабрь 2023 года, январь и февраль 2024 года будут известны своим большим количеством осадков и ледяными морозами: на протяжении продолжительного времени температура за окном будет держаться на уровне минус 25 градусов Цельсия, а иногда термометр опустится до отметки минус 40 градусов.

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