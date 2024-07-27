Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

4 шага — и урожайность перцев просто зашкаливает: капризная культура только этого сейчас и ждёт — плоды будут как с картинки

Июль — критический период для выращивания перце...

stroiteh-msk.ru

Подписаться в Telegram

Июль — критический период для выращивания перцев, когда от тонкостей ухода зависит не только количество и качество урожая, но и его вкусовые качества. Узнайте, как правильно ухаживать за перцами в этот период, чтобы гарантировать себе богатый урожай ярких и сочных плодов.

1. Регулярный полив — залог успеха Июль требует особого внимания к поливу перцев, особенно в условиях переменчивой летней погоды. При отсутствии дождей рекомендуется поливать растения дважды в неделю, обеспечивая равномерное увлажнение почвы. Важно следить, чтобы вода не застаивалась у корней, что может привести к их гниению.

2. Защита от холода и жары Перцы чувствительны к изменениям температуры. В прохладные ночи их следует укрывать, чтобы избежать повреждения. В теплицах этого делать не нужно, но при резких перепадах температур днем стоит защитить растения от жары, используя агроспан или лутрасил.

3. Время для подкормки Конец июля — идеальное время для внесения минеральных удобрений. Они стимулируют рост и помогают формировать крепкие здоровые плоды. Виктория Радзевская, садовод со стажем, подчеркивает, что перцы особенно хорошо отзываются на комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

4. Обрезка и уход за листьями Своевременное удаление пасынков и пожелтевших листьев важно для поддержания здоровья растений. Пасынки отнимают питание у основного стебля и могут ухудшить качество плодов. Пожелтевшие листья следует удалять, чтобы предотвратить распространение болезней.

5. Польза сладкого перца для здоровья Помимо своих питательных и вкусовых качеств, сладкий перец способен стимулировать выработку эндорфинов, подобно шоколаду, что делает его не только вкусным, но и полезным для поднятия настроения.

Правильный уход за перцами в июле не только увеличит урожай, но и обеспечит вам плоды, которые будут радовать вас своим вкусом и пользой. Следуя этим простым советам, вы сможете добиться отличных результатов и наслаждаться качественными перцами из собственного огорода, сообщают hibiny.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

эко обработка от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

ментальная арифметика обучение для педагогов дистанционно в Москве

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане с 1 марта 2025 ограничат время и места продажи алкоголя

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс

Новости Казани

19 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Новости Татарстана
49 минут назад

В Татарстане с 15 июля капуста подорожала на 6,84%

Картофель поднялся в цене на 1,50%

Новости Татарстана

9 минут назад

В аэропортах Татарстана сняты ограничения

Интересное в Казани

день назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

Новости Казани

24 минуты назад

В Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа

Новости Татарстана

44 минуты назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения на полеты
В РТ уличных аниматоров начнут штрафовать до 5 ...
Новости Татарстана
3 часа назад

В РТ уличных аниматоров начнут штрафовать до 5 000 за навязывание услуг

Новости Татарстана

час назад

Начальника Соцзащиты Казани оштрафовали за невыдачу документа отцу

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане зафиксировали 4 случая лихорадки Западного Нила

Новости Татарстана

18 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
21 час назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
21 час назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз