33-градусные морозы уже к вечеру, 6 января: синоптики резко изменили прогноз

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана опубликовало обзор погодных условий в республике на ближайшую неделю. Согласно данным обзора, аномально холодная погода будет продолжаться еще минимум пять дней.

Специалисты Гидрометцентра РТ подтвердили наличие аномально холодной погоды на территории республики. Среднесуточные температуры воздуха за последние двое суток отклонились на 9-16 градусов ниже нормы. В настоящее время Татарстан находится в тыловой части циклона.

По прогнозу синоптиков, в ночь с 5 на 6 января местами сохранится небольшой снег. В отдельных районах возможен туман. Ночью и утром температура воздуха опустится до -20…-25 градусов, а при прояснениях может достигнуть -28 градусов. Днем осадков существенного количества не ожидается, температура составит от -16 до -21 градуса.

В субботу, 6 января, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Ночная температура составит -24…-29 градусов, а при прояснениях ожидается усиление мороза до -33 градусов. Днем столбики термометра покажут от -17 до -22 градусов.

В воскресенье, 7 января, Татарстан окажется в северной части циклона. Прогнозируется небольшой снег, местами умеренный. Ночью и утром ожидается температура воздуха от -18 до -23 градусов, при прояснениях до -26 градусов. Днем столбики термометра покажут от -11 до -16 градусов, а в северных районах до -19 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 8-9 января, сохранится аномально холодная погода. Осадки в этот период маловероятны. Ночью и утром температура воздуха составит -24…-29 градусов, а при прояснениях до -33 градусов. Днем 8 января столбики термометра покажут от -17 до -22 градусов, а 9 января от -14 до -19 градусов.