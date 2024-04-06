«30 тысяч военных ежемесячно»: в НАТО высказались о возможности массовой мобилизации на СВО

В НАТО не уверены относительно возможной подготовки Путиным к массовой мобилизации в ближайшем будущем. Эту информацию представитель альянса озвучил украинским СМИ в Брюсселе. Согласно данным НАТО, представленным высокопоставленным чиновником, Россия в настоящее время может набирать примерно 30 тысяч дополнительных военных ежемесячно, чтобы компенсировать потери и поддерживать свои военные действия на передовой.