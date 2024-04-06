Новости России
· Алина Алмакаева

«30 тысяч военных ежемесячно»: в НАТО высказались о возможности массовой мобилизации на СВО

«30 тысяч военных ежемесячно»: в НАТО высказались о возможности массовой мобилизации на СВО

Подписаться в Telegram

В НАТО не уверены относительно возможной подготовки Путиным к массовой мобилизации в ближайшем будущем. Эту информацию представитель альянса озвучил украинским СМИ в Брюсселе. Согласно данным НАТО, представленным высокопоставленным чиновником, Россия в настоящее время может набирать примерно 30 тысяч дополнительных военных ежемесячно, чтобы компенсировать потери и поддерживать свои военные действия на передовой.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Гид по скидкам Казани

день назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

через сколько можно вызвать клининг после дезинсекции

Новости Татарстана

день назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

перенос дома на другое место в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске Татарстана предприятия возобновили работу после проверок

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело
Лонгриды
19 часов назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Гид по скидкам Казани

день назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

Новости Татарстана

22 часа назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
22 часа назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

день назад

Популярная ведущая Гульназ Сафарова будет лицом «Новой татарской песни»

Новости Татарстана

день назад

СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело
От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха
Интересное в Казани
4 дня назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха