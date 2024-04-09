«30 тысяч военных ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности новой мобилизации россиян на СВО

На брифинге в Брюсселе представитель Североатлантического альянса (НАТО) поделился с украинскими журналистами своими размышлениями относительно военных планов Российской Федерации.

Он выразил сомнение в том, что российское руководство под руководством Путина готовится к масштабной мобилизации в ближайшем будущем.

По его словам, на текущий момент военный потенциал России позволяет увеличивать численность вооруженных сил на 30 000 человек ежемесячно. Эти меры направлены на восполнение потерь и усиление военных операций, но не свидетельствуют о подготовке к более широким мобилизационным действиям.