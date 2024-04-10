«30 тысяч военных ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности мобилизации граждан РФ на СВО

В недавнем заявлении в Брюсселе представитель НАТО поделился оценкой альянса касательно текущей военной стратегии России.

Существует неопределенность относительно возможности широкомасштабной мобилизации, которую может планировать Российское руководство в ближайшем будущем.

По информации, предоставленной представителем НАТО, на текущий момент существуют основания сомневаться в намерениях России провести масштабную мобилизацию. Согласно анализу альянса, Россия имеет потенциал для призыва около 30 000 военнослужащих ежемесячно, что позволит восполнить потери и поддерживать военные операции.