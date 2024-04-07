«30 тысяч военных ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности массовой мобилизации россиян на СВО
forbes.ru
Представитель НАТО сообщил украинским СМИ в Брюсселе, что альянс выражает сомнения относительно подготовки Путина к широкомасштабной мобилизации в ближайшее время.
Согласно сообщению представителя НАТО, на данный момент Россия может призывать приблизительно 30 000 дополнительных военнослужащих ежемесячно в целях компенсации убытков и поддержания своих наступательных операций.
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