Новости России
· Артем Акчурин

«30 тысяч военных ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности массовой мобилизации россиян на СВО

«30 тысяч военных ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности массовой мобилизации россиян на СВО

forbes.ru

Подписаться в Telegram

Представитель НАТО сообщил украинским СМИ в Брюсселе, что альянс выражает сомнения относительно подготовки Путина к широкомасштабной мобилизации в ближайшее время.

Согласно сообщению представителя НАТО, на данный момент Россия может призывать приблизительно 30 000 дополнительных военнослужащих ежемесячно в целях компенсации убытков и поддержания своих наступательных операций.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Новости Татарстана

день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

обработка предприятия от тараканов вызвать

Новости Казани

19 часов назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

водорослевое обертывание москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани подросток попробовал наркотики, которые нашел в заброшке, и погиб

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов
Новости Татарстана
день назад

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Метеоролог КФУ: В Татарстане снег может выпасть еще в конце апреля или в мае

Новости Казани

3 часа назад

В Казани за сутки произошло 116 ДТП

Новости Казани

19 часов назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счетом 3:0

Новости Татарстана

19 часов назад

Стало известно расписание матчей «Рубина»

Новости Казани

19 часов назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу
В Казани молодая девушка упала с моста в воду
Новости Татарстана
день назад

В Казани молодая девушка упала с моста в воду

Новости Татарстана

19 часов назад

В РТ начался капремонт в 330 домах

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются ветер до 15 м/с и гололедица
От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха
Интересное в Казани
5 дней назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха