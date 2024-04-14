«30 тысяч ежемесячно»: в НАТО высказались о возможности мобилизации на СВО россиян

В недавнем заявлении в Брюсселе представитель НАТО высказал мнение альянса относительно текущей военной стратегии России.

Существует некоторая неопределенность относительно возможности широкомасштабной мобилизации, которую, по мнению НАТО, может планировать руководство России в обозримом будущем.

Согласно информации, представленной представителем НАТО, на данный момент существуют основания для сомнений в том, что Россия намерена провести обширную мобилизацию. В соответствии с анализом альянса, у России имеется возможность призвать примерно 30 000 военнослужащих ежемесячно, что поможет компенсировать потери и поддерживать военные операции.