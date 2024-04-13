«30 тысяч ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности мобилизации на СВО россиян

В свежем заявлении в Брюсселе представитель НАТО выразил свою точку зрения относительно текущей военной стратегии России.

Существует определённая неопределённость по поводу возможности широкомасштабной мобилизации, которую российское руководство может задумывать в ближайшем будущем. Согласно информации, предоставленной представителем НАТО, на данный момент существуют основания для сомнений в намерениях России провести масштабную мобилизацию. По анализу альянса, у России имеется потенциал для призыва примерно 30 000 военнослужащих ежемесячно, что даст возможность пополнить потери и поддерживать военные операции.