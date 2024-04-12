Из Брюсселя поступили свежие комментарии представителя НАТО, касающиеся военной стратегии России и возможности проведения широкомасштабной мобилизации.

Эта тема стала предметом обсуждения на фоне растущих спекуляций и неопределенности относительно российских военных планов.

По данным аналитиков НАТО, существует потенциал у России для мобилизации до 30 000 солдат ежемесячно, что могло бы значительно усилить ее военный контингент. Однако, несмотря на этот потенциал, планы о проведении масштабной мобилизации пока остаются неясными.

Вопрос о том, будет ли и когда осуществлена широкомасштабная мобилизация, продолжает оставаться открытым. Представитель НАТО подчеркивает, что, хотя теоретические возможности для мобилизации существуют, конкретные планы и намерения России остаются туманными.