В последнем обращении из Брюсселя представитель НАТО прокомментировал текущую военную стратегию России, подняв вопрос о вероятности широкомасштабной мобилизации.

Несмотря на обширные спекуляции, существует значительная неопределенность в отношении планов России по проведению обширной мобилизации. Аналитические данные НАТО указывают на то, что хотя Россия обладает возможностями для призыва до 30 000 солдат ежемесячно для пополнения военного контингента, планы о масштабной мобилизации остаются под вопросом.