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«30 000 военных ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности массовой мобилизации россиян на СВО

«30 000 военных ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности массовой мобилизации россиян на СВО

rtek24.ru

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В Брюсселе представитель НАТО в разговоре с украинскими журналистами выразил озабоченность касательно военных планов России, указывая на отсутствие конкретных признаков того, что президент Путин намерен начать масштабную мобилизацию в обозримом будущем.

Официальное заявление от представителя альянса указывает, что по текущим оценкам, Россия способна мобилизовать около 30 тысяч человек ежемесячно для восполнения потерь и продолжения своих военных действий. Эта информация основывается на анализе текущих возможностей российских вооруженных сил и их потенциальной способности к наращиванию численности войск в рамках проводимых операций.

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