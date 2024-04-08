«30 000 военных ежемесячно»: чиновники НАТО высказались о возможности массовой мобилизации россиян на СВО

В Брюсселе представитель НАТО в разговоре с украинскими журналистами выразил озабоченность касательно военных планов России, указывая на отсутствие конкретных признаков того, что президент Путин намерен начать масштабную мобилизацию в обозримом будущем.

Официальное заявление от представителя альянса указывает, что по текущим оценкам, Россия способна мобилизовать около 30 тысяч человек ежемесячно для восполнения потерь и продолжения своих военных действий. Эта информация основывается на анализе текущих возможностей российских вооруженных сил и их потенциальной способности к наращиванию численности войск в рамках проводимых операций.