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· 16+ · Алина Алмакаева

20 рецептов консервации помидор: секреты очень сильно опытной хозяйки

Для маринования понадобятся помидоры, лавровый ...

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Острая закуска

Для маринования понадобятся помидоры, лавровый лист, острый перец, чеснок, укроп, селедка, гвоздика, перец-горошек, семена горчицы и корень хрена. Выбирайте плоды одинаковой зрелости, сортируйте по размеру и цвету. На 1,5 литра воды добавьте 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара, затем добавьте специи. Кипятите маринад. В стерилизованные банки укладывайте зелень и специи, затем помидоры и заливайте горячим маринадом. Стерилизуйте банки: пол-литровые — 10-15 минут, литровые — 15 минут, трёхлитровые — 20 минут. Закатайте банки, переверните и укутайте.

Помидоры маринованные с лимонной кислотой

Темные небольшие помидоры, маринад для 3-литровой банки: 1,3 литра воды, 30 г соли, 120 г сахара и 2 чайные ложки лимонной кислоты. Укладывайте помидоры и зелень по чистым банкам, заливайте кипятком, закройте крышками. После стерилизации заливайте маринад, доведенный до кипения, добавьте уксус и закатайте.

Помидоры по-донецки

Для заправки на 1 литр воды: 60 г сахара, 60 г соли, чеснок, сладкий и горький перец, лавровый лист и 1 столовую ложку уксуса.

Пикантные помидоры

На трёхлитровую банку: 50 г корня хрена, 2-3 зубчика чеснока, семена укропа, душистый перец, 5 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки уксуса и 1-2 лавровых листа.

Помидоры с луком и желе

Разрежьте помидоры и лук, уложите в трёхлитровую банку, приготовьте маринад и заливайте банки, затем добавьте желе. Стерилизуйте 10 минут.

Помидоры с луком и чесноком

Разрежьте помидоры и пересыпьте луком, заливайте маринадом и добавляйте уксус.

Фруктово-овощное ассорти

Добавляйте любые нарезанные овощи и фрукты, создавая красивое сочетание.

Помидоры в яблочном соке

Залейте помидоры кипящим яблочным соком с солью.

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