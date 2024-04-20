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20 лет счастья: Володина назвала знаки зодиака, которых ожидает долгая белая полоса

20 лет счастья: Володина назвала знаки зодиака, которых ожидает долгая белая полоса

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Не стоит даже задумываться о грусти

Астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами для представителей знака зодиака Телец. По мнению астролога, Тельцы в настоящее время находятся в периоде благополучия, который, по её мнению, продлится как минимум два десятилетия.

В своих прогнозах Володина утверждает, что Тельцы встретят влиятельных людей, готовых оказать помощь в решении важных задач и продвижении в жизни. Ожидается, что финансовый успех не заставит себя долго ждать, и представители этого знака смогут осуществить свои самые заветные мечты. Астролог также обещает, что тем, кто ранее сталкивался с препятствиями, наступит время кардинальных изменений к лучшему.

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