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20 лет радости и счастья: Володина назвала знаки зодиака, которых ожидает долгая белая полоса

20 лет радости и счастья: Володина назвала знаки зодиака, которых ожидает долгая белая полоса

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Астролог Василиса Володина разделяет свои прогнозы относительно знака зодиака Телец. По её мнению, Тельцы вступают в период благополучия, который продлится как минимум два десятилетия. Володина предсказывает встречу Тельцов с влиятельными личностями, готовыми помочь им в решении важных задач и продвижении в жизни.

Финансовый успех не заставит себя ждать, позволяя Тельцам осуществить свои самые заветные желания. Астролог также обещает, что для тех, кто ранее сталкивался с трудностями, наступит время кардинальных перемен к лучшему.

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