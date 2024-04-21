20 лет радости и счастья: Володина назвала знаки зодиака, которых ожидает долгая белая полоса

Астролог Василиса Володина разделяет свои прогнозы относительно знака зодиака Телец. По её мнению, Тельцы вступают в период благополучия, который продлится как минимум два десятилетия. Володина предсказывает встречу Тельцов с влиятельными личностями, готовыми помочь им в решении важных задач и продвижении в жизни.

Финансовый успех не заставит себя ждать, позволяя Тельцам осуществить свои самые заветные желания. Астролог также обещает, что для тех, кто ранее сталкивался с трудностями, наступит время кардинальных перемен к лучшему.