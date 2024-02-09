18 дней бесплатного отпуска в санатории: стало известно, как пенсионеры могут бесплатно отдохнуть

Пожилые люди, страдающие туберкулезом или другими заболеваниями, могут пройти бесплатное лечение в санаториях, чтобы предотвратить серьезные заболевания. Для удобства предоставляется бесплатный проезд на пригородном и междугороднем транспорте к месту лечения. Эти меры относятся к социальным услугам.

Продолжительность лечения в лечебно-оздоровительном учреждении составляет 18 дней, но для пожилых людей, ставших инвалидами в результате заболевания или травмы головного или спинного мозга, этот срок может быть продлен до 24 и даже 42 дней.

Пожилые люди имеют право отказаться от некоторых социальных услуг или от всех услуг и потребовать денежной компенсации. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный СФР до октября текущего года, после чего государство начнет выплачивать денежные средства вместо предоставления лекарств или лечения с начала января следующего года. Если пожилой человек хочет продолжать получать услуги, он должен снова подать заявление в Соцфонд России.

Для получения лекарств и лечения требуется рецепт врача. Если пожилой человек хочет получить лечение в санатории, ему необходимо получить медицинскую справку (форма номер 070/у) от врача поликлиники по месту жительства. После получения санаторно-курортной карты необходимо за два месяца до истечения срока действия получить санаторно-курортную карту.

Вместе с санаторной картой пожилому человеку может быть выдан специальный ваучер, который можно использовать для покупки билета на поезд или другой вид транспорта до санатория, пишет «Наша газета».