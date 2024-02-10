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· Алина Алмакаева

18 дней бесплатного отпуска: стало известно, как пенсионеры могут бесплатно отдохнуть

18 дней бесплатного отпуска: стало известно, как пенсионеры могут бесплатно отдохнуть

onlayn-dengi.ru

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Пенсионеры, страдающие от туберкулеза или других заболеваний, могут воспользоваться уникальной возможностью прохождения санаторно-курортного лечения для профилактики основных заболеваний. Помимо этого, доступ к лечению в санатории предоставляется любому пенсионеру, страдающему от заболеваний из перечня заболеваний. Программа включает в себя бесплатную поездку к месту лечения и обратно с использованием пригородного и междугородного транспорта, что делает эту социальную услугу особенно доступной.

Обычно продолжительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, но для пенсионеров с инвалидностью и заболеваниями или последствиями травм головного или спинного мозга предусмотрена возможность продлить лечение до 24-42 дней, что отражает заботу о наиболее уязвимых членах общества.

Важно отметить, что пенсионеры имеют право отказаться от некоторых социальных услуг или от всего пакета и заменить их денежными выплатами, если это необходимо. Этот вариант обеспечивает гибкость в выборе и соответствует индивидуальным потребностям каждого пенсионера. Процедура заявления на замену услуг денежными выплатами представляет собой четко определенный процесс с возможностью возврата к получению услуг при необходимости.

Система получения лекарств также является простой и прозрачной, требуя рецепт от врача и предоставление справки формы №070/у от лечащего врача в поликлинике. В то же время, получение санаторно-курортной карты за два месяца до начала лечения обеспечивает гарантированное выполнение процедур и вовлечение пенсионеров в процесс наиболее эффективно.

Положительным аспектом является также предоставление специальных талонов вместе с путевкой на санаторно-курортное лечение, с помощью которых можно легко приобрести билеты на различные виды транспорта, облегчая путешествие к месту лечения. Эта дополнительная поддержка делает процесс прохождения санаторно-курортного лечения еще более комфортным и доступным для пенсионеров.

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