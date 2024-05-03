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150 тысяч рублей в месяц. Эксперт рассказал, когда у россиян будет такая зарплата

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем россиян ожидает значительное повышение зарплат.

smartik.ru

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Андрей Лобода, эксперт в области экономических коммуникаций из компании BitRiver, в беседе с агентством «Прайм» выразил мнение о том, что в ближайшем будущем россияне могут ожидать значительного увеличения среднемесячных зарплат. По его словам, доходы в размере 150-200 тысяч рублей станут реальностью для многих.

Лобода напомнил, что двадцать пять лет назад цель зарабатывать 1,5-3 тысячи долларов в месяц была распространенной среди развивающегося среднего класса в России. Однако значительное падение стоимости рубля повлияло на текущие финансовые цели, увеличив их в рублёвом эквиваленте.

Эксперт подчеркнул, что для повышения уровня зарплат важно сохранить стабильность национальной валюты и активно бороться с инфляцией. Он также отметил, что в прошлом году был замечен значительный рост реальных зарплат, вызванный в том числе дефицитом кадров.

Министерство экономического развития прогнозирует, что к 2027 году средняя зарплата в России превысит 100 тысяч рублей, а в текущем году ожидается увеличение зарплат на 13,6%, что доведет их до уровня в 84 тысячи рублей.

Лобода считает, что для устойчивого экономического роста необходимо создавать новые рабочие места, инвестировать в образование и повышать производительность труда. Это поможет не только укрепить положительные тенденции в экономике, но и повысить качество жизни населения.

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