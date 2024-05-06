150 тысяч рублей ежемесячно. Эксперт рассказал, когда у россиян будет такая зарплата

Андрей Лобода, эксперт в области экономических коммуникаций из компании BitRiver, в недавней беседе с агентством «Прайм» поделился своими прогнозами относительно будущего российской экономики.

Он предсказывает значительное увеличение среднемесячных зарплат, утверждая, что доходы в размере 150-200 тысяч рублей скоро станут нормой для многих россиян.

Лобода напомнил, что двадцать пять лет назад цель зарабатывать 1,5-3 тысячи долларов в месяц была распространенной среди российского среднего класса. Однако существенное падение стоимости рубля изменило эти цели в рублевом эквиваленте.

Лобода подчеркивает, что ключ к повышению зарплат — это стабильность национальной валюты и эффективная борьба с инфляцией. Также он отмечает значительный рост реальных зарплат в прошлом году, обусловленный дефицитом кадров.

Министерство экономического развития России прогнозирует, что к 2027 году средняя зарплата превысит 100 тысяч рублей. В текущем году ожидается увеличение зарплат на 13,6%, что доведет их до уровня в 84 тысячи рублей.

Лобода считает, что создание новых рабочих мест, инвестиции в образование и повышение производительности труда являются ключевыми для устойчивого экономического роста. Эти меры помогут не только укрепить экономику, но и значительно улучшить качество жизни населения.