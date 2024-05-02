150 000 рублей в месяц. Эксперт рассказал, когда у россиян будет такая зарплата

Заработные платы в Российской Федерации могут значительно вырасти в ближайшем будущем, достигая уровня от 150 до 200 тысяч рублей ежемесячно.

Такой прогноз выразил Андрей Лобода, экономист и директор по коммуникациям в компании BitRiver, в разговоре с журналистами агентства «Прайм». Он напомнил, что два десятилетия назад среди начинающего формироваться среднего класса в России было модно стремиться к заработку в размере нескольких тысяч долларов в месяц.

С тех пор, как подчеркивает Лобода, из-за значительного падения стоимости рубля, для достижения сопоставимого уровня доходов требуются гораздо большие суммы в национальной валюте. Чтобы повысить заработные платы до желаемых уровней, в стране необходимо укрепление рубля, эффективное сдерживание инфляции и рост минимальных зарплат.

Экономист выделяет кадровый дефицит как основной фактор, стимулирующий рост зарплат в последнем году, отмечая, что реальные доходы выросли беспрецедентно. Лобода призывает не ограничиваться достигнутым и считает критически важным создание новых рабочих мест в инновационных секторах экономики, инвестиции в образовательную сферу и повышение производительности труда для устойчивого экономического роста и улучшения благосостояния граждан.