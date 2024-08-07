15 минут - оптимально время: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом
Надоело часами варить свеклу, да еще и мириться с её ароматом, захватывающим всю квартиру? Поделюсь своей маленькой хитростью, которая позволяет сварить свеклу всего за 15 минут, сохранив её вкус, сок и нервы домочадцев!
Секрет прост: не варите свеклу, а бланшируйте её в кипятке!
Как это сделать:
1. Свеклу хорошо помойте и очистите.
2. В большой кастрюле вскипятите воду.
3. Опустите свеклу в кипяток на 10-15 минут в зависимости от размера корнеплодов.
4. Достаньте свеклу и сразу же опустите её в ледяную воду на несколько минут, чтобы остановить процесс готовки.
Результат вас порадует: свекла приготовится гораздо быстрее, сохранит насыщенный цвет, сочность и сладость. А главное – никакого навязчивого запаха в доме!
Совет: чтобы свекла не окрасила другие продукты при варке в супе или борще, используйте отдельный кусочек свеклы, приготовленный этим способом. Добавьте его в кастрюлю в конце варки – и наслаждайтесь аппетитным цветом и вкусом блюда!
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