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· 16+ · Алина Алмакаева

15 минут и всё готово: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Надоело часами ждать, пока сварится свекла, да ...

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Надоело часами ждать, пока сварится свекла, да еще и весь дом пропитывается специфическим запахом? Делюсь своим проверенным способом – свекла будет готова всего за 15 минут, сохранит яркий цвет, сочность и аромат.

В чем секрет? В контрастном душе!

1. Подготовка: Свеклу тщательно моем, не очищая и не отрезая хвостики.

2. Варка: Кладем свеклу в кастрюлю, заливаем холодной водой так, чтобы она полностью покрывала корнеплоды. Ставим на сильный огонь и доводим до кипения.

3. Главный фокус: Сразу же после закипания сливаем кипяток и ставим кастрюлю со свеклой под струю очень холодной воды на 5-7 минут.

4. Проверка: Проверяем готовность зубочисткой или ножом – она должна легко входить в мякоть.

Почему это работает?

Резкий перепад температуры разрушает клеточные стенки свеклы, что значительно сокращает время варки. При этом сохраняются все полезные свойства, а цвет становится еще более насыщенным.

Бонус: отсутствует навязчивый запах свеклы при варке, а ваша кухня наполнится ароматом свежесваренного корнеплода.

Попробуйте этот простой способ и наслаждайтесь вкусной и быстро приготовленной свеклой!

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