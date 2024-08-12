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· 16+ · Алина Алмакаева

15 минут и свекла готова: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Надоело часами ждать, пока сварится свекла, да ...

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Надоело часами ждать, пока сварится свекла, да еще и вся кухня пропахнет специфическим ароматом. Поделюсь своим секретным оружием - свекла будет готова всего за 15 минут, сохранив при этом яркость, сочность и аромат.

В чем подвох? В контрастном душе!

1. Подготовка:Свеклу тщательно моем, не очищая от кожуры и не обрезая хвостики.

2. Варка:Помещаем свеклу в кастрюлю, заливаем холодной водой так, чтобы она полностью покрывала корнеплоды. Ставим на сильный огонь и ждем закипания.

3. Секретный прием:Как только вода закипела, сливаем кипяток и сразу же ставим кастрюлю со свеклой под струю ледяной воды на 5-7 минут.

4. Проверка:Протыкаем свеклу зубочисткой – если входит легко, значит, она готова.

В чем магия?

Резкий перепад температуры разрушает жесткие клеточные стенки свеклы, значительно ускоряя процесс приготовления. При этом, все витамины и полезные вещества остаются внутри, а цвет становится еще более насыщенным.

Приятный бонус: никакого навязчивого запаха свеклы во время варки. Наоборот, ваша кухня наполнится свежим ароматом только что сваренного корнеплода.

Попробуйте этот простой способ и наслаждайтесь вкусной и быстро приготовленной свеклой!

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